Tennis

Tennis : Andy Murray s'enflamme après sa victoire contre Rafael Nadal !

Publié le 17 décembre 2021 à 21h35 par A.D.

Ce vendredi, Andy Murray s'est imposé face à Rafael Nadal au tournoi exhibition d'Abu Dhabi. Après sa victoire, le Britannique a fait passer un message fort.

En lice au tournoi exhibition d'Abu Dhabi, Andy Murray et Rafael Nadal se sont affrontés ce vendredi. Alors que le Majorquin faisait son grand retour après une nouvelle blessure, le Britannique s'est imposé en deux sets (6-3, 7-5). A l'issue de la partie, Rafael Nadal a réagi à sa défaite, préférant voir le côté positif. « D'abord, je suis super heureux de voir Andy (Murray) jouer à ce très haut niveau. Ensuite, pour moi, c'est un come-back. J'ai besoin de matches, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus joué chez les professionnels. Tout ça reste quand même un feeling positif » , a confié Rafael Nadal dans des propos rapportés par L'Equipe .

«C'est top d'avoir pu produire un tel niveau»