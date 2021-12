Tennis

Tennis : Une légende rend un vibrant hommage à Andy Murray !

Publié le 17 décembre 2021 à 17h35 par A.D.

Ancien numéro un mondial, Andy Murray a marqué le tennis de son empreinte lors de ses plus belles années. Selon la légende Mats Wilander, le Britannique est celui qui a le plus gros QI tennis de tous les temps.

Avant de vivre une véritable descente aux enfers à cause de ses gros pépins physiques, Andy Murray a eu une brillante carrière. Alors qu'il a réalisé l'exploit de devenir numéro un mondial - devant Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer - le Britannique a su tirer profit de son intelligence de jeu. C'est du moins ce qu'estime Mats Wilander. Selon le consultant Eurosport , Andy Murray est celui qui le plus gros QI tennis de tous les temps.

«Le QI tennis d’Andy Murray est probablement le plus élevé de tous les temps»