Tennis

Tennis : Murray annonce la couleur avant son match contre Nadal !

Publié le 17 décembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors qu'Andy Murray affronte Rafael Nadal ce vendredi dans le cadre du tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi, l'Écossais n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de jouer contre l'Espagnol.

Andy Murray est toujours prêt à en découdre. À 34 ans, l'ancien numéro un mondial est revenu à un bon niveau cette saison, notamment après avoir traversé une période difficile en raison de plusieurs blessures. Ce vendredi, l'Écossais va retrouver Rafael Nadal dans le cadre des demi-finales du tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi. Une rencontre dont attend beaucoup Andy Murray, lui qui n'a plus joué contre Nadal depuis 2016.

« C’est le genre de match auquel je veux jouer »