Tennis : Rublev revient sur les propos de Djokovic à son égard !

Publié le 20 décembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Après avoir battu Andrey Rublev en novembre dernier, Novak Djokovic adressait quelques critiques à l'égard du Russe pour l'aider à progresser. Et le joueur de 24 ans s'est montré plutôt d'accord sur les endroits relevés par le Serbe où il doit s'améliorer.

À 24 ans, Andrey Rublev a encore une bonne marge de progression devant lui. Le numéro cinq au classement ATP arrive parfois à rivaliser avec certains des meilleurs joueurs du circuit sur le court. Cependant, le Russe cède assez souvent face à la pression. Après l’avoir battu lors du Masters masculin le 17 novembre dernier, Novak Djokovic révélait d'ailleurs qu’Andrey Rublev est « le genre de joueur pour qui lorsque quelque chose ne va pas, c’est difficile, il fait beaucoup de fautes directes. » Une chose sur laquelle le principal intéressé est plutôt d’accord.

« Djokovic a tout à fait raison sur ce sujet »