Tennis

Tennis : Open d’Australie, palmarès... Ce message plein de regrets d’Andy Murray !

Publié le 19 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Andy Murray a longtemps essayé de rivaliser avec le Big3 et a réussi à rafler quelques titres en Grand Chelem. Cependant, l'Écossais nourrit quelques regrets concernant l'Open d'Australie où il n'a jamais été sacré champion.

Au cours de sa carrière, Andy Murray a longtemps essayé de rivaliser avec Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Cependant, l’Écossais s’est souvent retrouvé dans l’ombre du Big3 . Pourtant, le joueur d’aujourd’hui 34 ans a quelques sacres en Grand Chelem à son actif, deux à Wimbledon et un à l’US Open. Néanmoins, Andy Murray n’a jamais réussi à décrocher la victoire finale que ce soit à Roland-Garros ou à l’Open d’Australie. L’ancien numéro un mondial nourrit d’ailleurs quelques regrets quant au tournoi de Melbourne.

« J’ai l’impression que je mérite peut‐être d’avoir un Open d’Australie »