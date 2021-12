Tennis

Tennis : Le clan Djokovic prend déjà rendez-vous pour Roland-Garros !

Publié le 22 décembre 2021 à 16h35 par T.M.

Alors qu’on ne sait toujours pas si Novak Djokovic jouera à l’Open d’Autralie, le Serbe pourrait finalement attendre Roland-Garros pour remporter son 21ème Grand Chelem.

Jouera, ne jouera pas ? Le doute est toujours total concernant la présence ou non de Novak Djokovic à Melbourne pour l’Open d’Australie. Compte tenu de l’obligation de se faire vacciner contre le coronavirus pour disputer le premier Grand Chelem de la saison, il n’est pas certain que le numéro 1 puisse être au rendez-vous. Le 21ème sacre en Grand Chelem pourrait alors attendre pour Djokovic. Pas grave selon le père du Serbe, qui s’est immédiatement tourné vers Roland-Garros.

Un record à Roland-Garros ?