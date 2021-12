Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... L'improbable tacle de cette pépite !

Publié le 19 décembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic se retrouvent régulièrement au cœur de nombreux débats pour savoir lequel est le meilleur joueur de l'histoire, le jeune Holger Rune a tenu à faire descendre de leur piédestal les trois monstres.

À 18 ans, Holger Rune est l'une des révélations de l'année sur le circuit. Malgré son jeune âgé, le Danois s'est déjà forgé une grosse réputation, notamment en raison de son énorme caractère et de ses sorties médiatiques remarquées. Dans sa dernière en date, Holger Rune a tenu à s'exprimer sur les réputations de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer.

« Ce ne sont pas des dieux »