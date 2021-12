Tennis

Tennis : L’annonce du clan Djokovic pour l’Open d’Australie !

Publié le 22 décembre 2021 à 9h35 par T.M.

Alors que le mystère est toujours entier concernant la participation de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, le père du Serbe s’est encore exprimé sur la question.

A partir du 17 janvier, les meilleurs joueurs et joueuses du circuit ont rendez-vous à Melbourne pour le premier tournoi du Grand Chelem : l’Open d’Australie. Toutefois, certains devraient manquer à l’appel. En effet, en raison du contexte actuel, les conditions d’entrée en Australie sont strictes et le vaccin contre le coronavirus est exigé pour participer à ce tournoi. De quoi notamment jeter un froid sur la participation de Novak Djokovic, qui n’a toujours pas dit qu’il était vacciné ou non. Le numéro 1 mondial sera-t-il alors de la partie à Melbourne ?

« Ils doivent décider s’ils laissent entrer Novak »