Tennis

Tennis : Open d'Australie, vaccin... Djokovic reçoit un gros message de soutien !

Publié le 21 décembre 2021 à 12h35 par A.D.

Novak Djokovic pourrait manquer l'Open d'Australie s'il n'est pas vacciné avant le début de la compétition. Alors que l'ogre serbe est sous le feu des critiques, Craig Tiley a tenu à prendre sa défense.

L'Open d'Australie pourrait se jouer sans Novak Djokovic. Alors que le coronavirus fait rage, les organisateurs du Grand Chelem australien n'autoriseront pas les joueurs non-vaccinés à participer au tournoi. Alors qu'il entretient le suspens quant à sa situation vaccinale, Novak Djokovic essuie de nombreuses critiques ces dernières semaines. Malgré tout, il peut compter sur l'immense soutien de Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie.

«C’était un peu injuste pour Novak, je comprends parfaitement son point de vue»