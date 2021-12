Tennis

Tennis : Open d'Australie, n°1 mondial... L'annonce fracassante de Zverev sur Djokovic !

Publié le 22 décembre 2021 à 11h35 par A.D.

Alors que l'Open d'Australie ferme la porte aux joueurs non-vaccinés, Novak Djokovic pourrait ne pas être de la partie. Actuel numéro 3 mondial, Alexander Zverev a annoncé qu'il pouvait prendre la place de l'ogre serbe si ce dernier était absent à Melbourne.

Le prochain Open d'Australie devrait se jouer sans les joueurs non-vaccinés. Alors que Novak Djokovic n'a pas encore dévoilé son statut vaccinal, le suspens reste entier quant à sa participation ou non à la compétition basée à Melbourne. Et s'il ne pouvait pas honorer son rang à l'Open d'Australie, Novak Djokovic pourrait vivre une énorme désillusion. D'après Alexander Zverev, il deviendra numéro un mondial s'il remporte le Grand Chelem australien et que l'ogre serbe ne vient pas défendre son titre.

«Si Novak ne va pas en Australie et que je gagne le tournoi, je sortirais numéro un»