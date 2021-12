Tennis

Tennis : La grande annonce de Del Potro sur son retour !

Publié le 20 décembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Agé de 33 ans et blessé à de nombreuses reprises durant sa carrière, Juan Martin Del Potro espère faire son retour sur les courts en février prochain, chez lui à Buenos Aires.

Numéro trois mondial en 2018, Juan Martin Del Potro n’a pas été épargné par les blessures durant sa carrière. Blessé à de nombreuses reprises au poignet, le joueur argentin n’est plus apparu en compétition depuis le tournoi du Queen’s en 2019 en raison notamment d’une nouvelle blessure au genou. Opéré en mars dernier, Del Potro a pu retaper la balle à l'entraînement et se trouve sur le chemin du retour.

« Ce serait très spécial de revenir à Buenos Aires et de jouer ensuite à Rio »