Tennis : Open d'Australie, vaccin... Coup de tonnerre pour Novak Djokovic !

Publié le 28 décembre 2021 à 22h35 par La rédaction

A en croire la presse serbe, les organisateurs de l'Open d'Australie pourraient faire une exception et permettre à Novak Djokovic de participer au Grand Chelem australien, même s'il n'est toujours pas vacciné.

Vainqueur de l’édition 2021, Novak Djokovic ne sait toujours pas ‘il participera à l’Open d’Australie en janvier prochain. Non vacciné contre la Covid-19, le numéro un mondial n’est pas autorisé à pénétrer dans Melbourne. La seule solution serait qu’il se fasse vacciner dans les prochains jours, mais interrogé récemment sur sa participation, Djokovic a préféré esquiver le sujet : « Je sais ce que vous voulez, je ne vais pas vous donner de réponse ce soir, mais vous serez informés. C'est tout ce que je peux vous dire ». Les autorités australiennes et les organisateurs de l’Open d’Australie ont toujours été clair à ce sujet, répétant que le joueur doit se faire vacciner.

Djokovic pourrait participer à l'Open d'Australie