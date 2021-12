Tennis

Tennis : La grande annonce de l'Open d'Australie sur Rafael Nadal !

Publié le 25 décembre 2021 à 22h35 par A.D.

Testé positif au coronavirus, Rafael Nadal pourrait être contraint de tirer un trait sur l'Open d'Australie. Mais selon Craig Tiley, le Majorquin ne va pas manquer ce grand rendez-vous à Melbourne.

Touché par le coronavirus, Rafael Nadal pourrait ne pas disputer l'Open d'Australie s'il n'est pas remis à temps. Interrogé sur son état et sa potentielle participation au Grand Chelem basé à Melbourne, le Majorquin a fait passer un message clair. « Je vis des moments désagréables, mais j’espère que ça s’améliorera petit à petit. J’ai signalé le résultat (NDLR : du test) à tous ceux qui ont été en contact avec moi. En conséquence de cette situation, je dois avoir une flexibilité totale avec mon calendrier et j’analyserai mes options en fonction de mon évolution. Je vous tiendrai informé de toute décision concernant mes futurs tournois » , a confié Rafael Nadal ce lundi. Toutefois, Craig Tiley, directeur de l'Open d'Australie, ne se fait aucun souci pour lui.

«Je suis sûr que (Rafael) Nadal jouera l’Open d’Australie»