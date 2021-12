Tennis

Tennis : La terrible annonce du clan Federer sur son retour !

Publié le 27 décembre 2021 à 21h35 par B.C.

Interrogé sur les chances de revoir Roger Federer remporter un titre du Grand Chelem à l’avenir, le père du Suisse a lâché une réponse inquiétante.

Absent des courts depuis le tournoi de Wimbledon en juillet dernier, Roger Federer tarde à faire son retour après avoir été opéré du genou droit. La rééducation du Suisse est longue, et l’incertitude est totale concernant sa reprise. Au cours d’un entretien avec La Tribune de Genève en novembre dernier, Roger Federer estimait de son côté qu’il ne fallait pas l’attendre avant l’été prochain. « La vérité, c’est que je serais incroyablement surpris de jouer Wimbledon (ndlr. en juillet); autant dire que l’Australie n’entre même pas en ligne de compte. Et cela n’a rien d’une surprise. On savait avant l’opération que sa nature nécessiterait de longs mois de pause », avait confié l’ancien numéro 1 mondial, tout en affichant un grand objectif avant sa retraite : « Mon ambition, c'est de voir une dernière fois ce dont je suis capable. (…) Ma vie ne va pas s'écrouler si je ne rejoue plus une finale de Grand Chelem. Mais ce serait le rêve ultime d'y retourner. Et en fait, j'y crois encore. Je crois à ce genre de miracles. » Mais dans l’entourage du Suisse, l’optimise est moins présent.

« S’il vous plaît, ne me demandez pas ça »