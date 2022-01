Tennis

Tennis : Gaël Monfils annonce la couleur pour l’Open d’Australie !

Publié le 3 janvier 2022 à 19h35 par B.C.

À l’occasion de sa nouvelle collaboration avec le groupe Decathlon, Gaël Monfils s’est prononcé sur sa préparation en vue de l’Open d’Australie.

Cette année 2022 est synonyme de changement pour Gaël Monfils. Le Français a en effet décidé de s’engager avec le groupe Decathlon pour les cinq prochaines saisons, permettant ainsi au 21e joueur mondial d’être habillé par la marque Artengo pour disputer ses matches. L’occasion également pour Gaël Monfils d’avoir une toute nouvelle raquette, qui l’accompagnera notamment à Melbourne pour l’Open d’Australie, qui se disputera du 17 au 30 janvier prochain. À l’occasion de cette nouvelle collaboration, le joueur tricolore a participé à une vidéoconférence avec la presse dans laquelle il est notamment revenu sur ce début d’année 2022, marquée par la préparation pour le premier Grand Chelem de la saison.

« Le but c'est d'arriver en forme dans deux semaines »