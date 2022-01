Tennis

Tennis : Ce coup de gueule lâché sur la participation de Djokovic à l’Open d’Australie !

Publié le 4 janvier 2022 à 18h35 par T.M.

Finalement, Novak Djokovic pourra disputer l’Open d’Australie. Une décision qui ne passe pas vraiment auprès de certains joueurs.

Compte tenu des dispositions sanitaires en Australie, les conditions étaient claires pour participer à l’Open d’Australie. Le vaccin était obligatoire pour jouer à Melbourne… à moins d’une exemption médicale. Opposé à la vaccination, Novak Djokovic était donc plus qu’incertain pour le premier Grand Chelem de la saison. Toutefois, le numéro 1 mondial sera finalement bel et bien à l’Open d’Australie puisque Djokovic s’est vu accorder cette exemption. De quoi en faire réagir plus d’un sur le circuit.

« Ça prouve une fois de plus que le tennis est un sport centré sur son élite »