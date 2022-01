Tennis

Tennis : Djokovic lève le voile sur sa participation à l'Open d'Australie !

Publié le 4 janvier 2022 à 12h35 par La rédaction

Novak Djokovic s'est envolé vers l'Australie ce mardi. Non vacciné, le numéro un mondial a obtenu une exemption médicale pour participer au prochain Grand Chelem.

Nonuple vainqueur de l’Open d’Australie (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 et 2021). Novak Djokovic n’était pas certain de pouvoir disputer ce Grand Chelem cette année. Non vacciné, l’international serbe devait débuter son schéma vaccinal pour pouvoir accéder à Melbourne. Ces dernières semaines, les autorités australiennes ont martelé ce discours, malgré le statut de Djokovic. Mais ce mardi, le numéro un mondial a posté une photo sur les réseaux sociaux qui laisse penser que le joueur disputera l’Open d’Australie.

Djokovic participera à l'Open d'Australie