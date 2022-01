Tennis

Tennis : Open d'Australie, vaccin... Le feuilleton Djokovic prend un tournant politique !

Publié le 5 janvier 2022 à 12h35 par La rédaction

Premier Ministre d'Australie, Scott Morrison a demandé à Novak Djokovic de justifier son exemption. Dans le cas contraire, il pourrait quitter l'Océanie.

Non vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic participera, tout de même, au prochain Open d’Australie. « J'ai passé des moments de qualité fantastiques avec mes proches pendant les vacances et aujourd'hui, je me dirige vers Down Under grâce à une exemption. C'est parti pour 2022 ! ! » peut-on lire sur le compte Instagram du joueur serbe. Une décision qui ne passe pas auprès de certains joueurs, qui évoquent une différence de traitement, mais aussi auprès du gouvernement australien.

« Si ces preuves sont insuffisantes, alors il retournera chez lui par le premier avion »