Tennis : L’incroyable sortie du clan Djokovic !

Publié le 6 janvier 2022 à 17h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic ne sait toujours pas s’il pourra jouer ou non pénétrer sur le territoire australien et disputer l’Open d’Australie, sa famille a livré une incroyable conférence de presse sur la situation.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le cas de Novak Djokovic fait énormément parler pour l’Open d’Australie. Non-vacciné contre le coronavirus, le Serbe a toutefois bénéficié d’une exemption médicale pour disputer le tournoi à Melbourne. Une décision qui n’a pas manqué de faire polémique en Australie. Et depuis quelques heures, cela ne fait qu’empirer. Alors que Djokovic s’est envolé pour l’Australie, il s’est vu refuser l’entrée sur le territoire pour un défaut de visa. Prié de repartir, le numéro 1 mondial a depuis fait appel et est maintenant confiné dans un hôtel à Melbourne.

« C’est le plus grand scandale sportif et diplomatique »