Tennis

Tennis : Vaccin, polémique... Nadal fracasse Djokovic !

Publié le 6 janvier 2022 à 9h35 par A.M.

Alors que l'Australie a décidé de bloquer Novak Djokovic à cause de son visa, Rafael Nadal estime que le Serbe doit assumer les conséquences de son choix.

Novak Djokovic ne sait toujours pas s'il pourra participer à l'Open d'Australie. Et pour cause, le Serbe refuse de révéler s'il est vacciné ou non et n'apporte aucune preuve à ce sujet. Le numéro 1 mondial a toutefois obtenu une dérogation pour se rendre à Melbourne, mais le gouvernement australien a finalement refusé le visa de Novak Djokovic. « M. Djokovic n'a pas fourni les éléments appropriés pour entrer en Australie et son visa a donc été annulé. Les ressortissants étrangers qui ne disposent pas d'un visa valide ou dont le visa a été annulé seront placés en détention et expulsés d'Australie », expliquait Scott Morrison, le Premier Ministre australien. Par conséquent, Novak Djokovic est bloqué dans son hôtel en attendant son expulsion d'Australie.

«Tout le monde est libre de ses choix, mais il y a des conséquences»