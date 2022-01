Tennis

Tennis : Gaël Monfils affiche un énorme objectif pour son avenir !

Publié le 9 janvier 2022 à 21h35 par B.C.

Vainqueur de son 11e titre à Adélaïde, Gaël Monfils souhaite encore étoffer son palmarès avant la fin de sa carrière.

À une semaine du début de l’Open d’Australie, Gaël Monfils a fait le plein de confiance à Adélaïde en remportant le 11e titre de sa carrière. Le Français s’est imposé en deux sets (6-4, 6-4) face au Russe Karen Khachanov, lui permettant de devenir le cinquième meilleur joueur tricolore de l’ère open, égalant Guy Forget. Interrogé sur cet accomplissement par L’Équipe ce dimanche, Gaël Monfils se montre désormais ambitieux pour la suite.

« J'ai envie de gagner le plus de titres possible »