Tennis : Vaccin, Open d'Australie... Le clan Djokovic monte au créneau !

Publié le 7 janvier 2022 à 21h35 par La rédaction

Capitaine de l'équipe serbe de Coupe Davis et ami de Novak Djokovic, Viktor Troicki a apporté son soutien au numéro un mondial, placé dans un centre de rétention en Australie.

Novak Djokovic occupe une place majeure dans l’actualité. Et pour cause, le joueur serbe, non vacciné contre la Covid-19, n’a pas été autorisé à pénétrer sur le territoire australien et ne peut donc, pour l’instant, disputer le prochain Grand Chelem, l'Open d'Australie. Pourtant, le numéro un mondial pensait participer à ce tournoi et à se rendre à Melbourne grâce à une exemption médicale, mais les autorités australiennes ne semblent pas avoir été convaincus par les documents apportés par Djokovic, qui se trouve actuellement dans un centre de rétention en Australie.

« C'est une blague »