Tennis

Tennis : Open d'Australie, polémique... Zverev monte au créneau pour Djokovic !

Publié le 7 janvier 2022 à 13h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic s'est rendu à Melbourne dans l'optique de disputer l'Open d'Australie, le visa du Serbe a été annulé une fois arrivé sur le sol australien. Pour Alexander Zverev, le numéro 1 mondial doit disputer le tournoi du Grand Chelem.

La polémique Novak Djokovic suit son cours en Australie. Le Serbe est toujours bloqué au sein dans centre de rétention après s'être vu refuser son entrée sur le territoire australien. Plus tôt, le numéro un mondial avait pourtant bénéficié d'une exemption médicale pour participer à l'Open d'Australie. Une situation que n'accepte pas le père du joueur, Srdjan Djokovic qui a partagé un énorme coup de gueule jeudi : « On peut l’emprisonner ce soir, l’enchaîner demain, mais la vérité est que Novak est comme l’eau, il trouve toujours son chemin. [...] Que pouvons‐nous faire s’ils ne le laissent pas jouer ? Nous attendrons Roland-Garros et le 21e Grand Chelem. » Du côté des joueurs, après Nick Kyrgios, le numéro 1 mondial a reçu le soutien d'Alexander Zverev.

« Ce serait bien pour le tennis s’il joue à Melbourne »