Tennis : L'entraîneur de Nadal en rajoute une couche sur le sacre à l'Open d'Australie !

Publié le 14 février 2022 à 14h35 par B.L.

Entraîneur de Rafael Nadal depuis 2016, Carlos Moya est revenu sur l'étincelante victoire du joueur de 35 à l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev.

Rafael Nadal a réussi un retour flamboyant à l'Open d'Australie. Après plusieurs mois d'absence sur le circuit en raison d'une blessure au pied, l'Espagnol est tout de même parvenu à s'imposer à Melbourne, alors qu'il était mené de deux sets à zéro lors de sa finale contre Daniil Medvedev (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). Finalement, le numéro 5 mondial a puisé dans ses ressources pour aller décrocher le 21e Grand Chelem de sa carrière. Une victoire qui épate toujours autant Carlos Moya, l'entraîneur de Rafael Nadal.

« La victoire est impressionnante, mais aussi la façon dont il surmonte l'adversité »