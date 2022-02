Tennis

Tennis : Cette terrible prédiction de Wawrinka sur Federer !

Publié le 20 février 2022 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 20 février 2022 à 22h37

Malgré une nouvelle blessure au genou, Roger Federer ne baisse pas les bras, et espère un jour rejouer une finale de Grand Chelem. Toutefois, il ne devrait plus jamais afficher son meilleur niveau selon Stan Wawrinka.

Blessé au genou droit en août 2021, Roger Federer ne peut toujours pas communiquer de date pour son retour. Malgré la déclaration du Suisse en décembre dernier où il annonçait qu'il croyait aux miracles et au fait qu’il pouvait rejouer une finale de Grand Chelem, tout le monde n’est pas si optimiste. A 41 ans, Roger Federer à déjà subi trois opérations au même genou, et son niveau lors de son retour ne sera plus le même qu’avant. Selon Stan Wawrinka, le niveau n’est cependant pas le seul facteur à prendre en compte dans un tournoi.

«Est‐ce que son niveau sera le même qu’il y a cinq ans ? Non, clairement non, mais...»