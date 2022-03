Tennis

Tennis : Gaël Monfils annonce la couleur avant le choc contre Medvedev !

Publié le 13 mars 2022 à 9h35 par T.M.

Qualifié pour le troisième tour du tournoi d’Indian Wells, Gaël Monfils va toutefois devoir se frotter à Daniil Medvedev. Un choc sur lequel s’est prononcé le Français.

Absent des courts ces dernières semaines, Gaël Monfils a réussi son retour à la compétition. Opposé à Filip Krajinovic au deuxième tour du Masters 1000 d'Indian Wells, le Français s’est imposé en deux sets (6-3, 6-4). De quoi lui permettre de valider son ticket pour le 3ème tour, mais le prochain match s’annonce bien plus compliqué pour Monfils. En effet, sur sa route, il retrouvera ni plus ni moins que le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev.

« Je vais jouer ma chance à fond »