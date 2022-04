Tennis

Tennis : La grosse déception de Tsonga après sa défaite à Monte-Carlo !

Publié le 12 avril 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 12 avril 2022 à 10h38

Battu sèchement par Marin Cilic, Jo-Wilfried Tsonga n'a pas caché sa déception, quelques semaines avant de se retirer définitivement des courts.

C'était le match d'après pour Jo-Wilfried Tsonga. Le premier depuis l'annonce de sa retraite, qui interviendra lors du prochain Roland-Garros. Opposé à Marin Cilic au premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, le joueur français espérait mener la vie dure au Croate, classé à la 22ème place mondiale. Mais sur la terre battue monégasque, Tsonga n'a jamais réussi à déranger le vainqueur de l'US Open 2014. Battu sèchement par Cilic (6/2 6/2), le tricolore n'a pas caché sa déception.

« Déçu d'avoir eu un adversaire aussi fort, déçu de n'avoir pas pu défendre mes chances un peu mieux encore »