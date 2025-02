Le PSG annonce une galère !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Touché à la cheville depuis le déplacement du PSG à Stuttgart en Ligue des Champions fin janvier, Warren Zaïre-Emery ne sera pas apte pour la réception de Brest mercredi soir en match retour de barrage. Et Luis Enrique a d'ailleurs annoncé une indisponibilité encore relativement longue pour le milieu de terrain de 18 ans...

Le PSG s'apprête à recevoir Brest mercredi soir, en barrages retour de Ligue des champions (victoire 3-0 au match aller). Luis Enrique pourra à cette occasion bénéficier d'un effectif presque au complet, mais il devra toutefois composer sans Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain du PSG poursuit sa rééducation après avoir contracté une entorse de la cheville gauche à Stuttgart, le 29 janvier dernier.

« Il est encore loin de revenir »

D'ailleurs, le coach espagnol du PSG a annoncé une galère mardi en conférence de presse au sujet de l'état de santé de son jeune protégé : « Warren Zaïre-Emery ? Il ne jouera pas. On ne prend pas de risques avec des joueurs qui sont dans la dynamique. Il récupère, mais il est encore loin de revenir », a indiqué Luis Enrique. En clair, Zaïre-Emery ne reviendra pas de sitôt sur les pelouses.

« On veut les éviter »

« C’est évident que les blessures font partie du football et que l’on veut les éviter. Il y a des contacts, comme pour Warren Zaïre-Emery ou Ibrahim Mbaye. On veut accompagner les joueurs et qu’ils puissent être compétitifs », a précisé Luis Enrique. Reste à savoir quelle sera la date de retour de Zaïre-Emery au PSG...