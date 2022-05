Tennis : Djokovic rend hommage à Alcaraz après sa défaite !

Tennis

Après Rafael Nadal, Novak Djokovic a également été battu par Carlos Alcaraz à Madrid. A l'issue de la partie, l'ogre serbe a tenu à rendre un vibrant hommage à son bourreau.

Ce samedi, Carlos Alcaraz a réalisé un nouvel exploit. Après avoir éliminé Rafael Nadal en quart de finale du tournoi de Madrid, le prodige espagnol a réussi à se défaire de Novak Djokovic en trois sets (6-7, 7-5, 7-6). Grâce à cette victoire, Carlos Alcaraz a validé son ticket pour la finale de la compétition. Une rencontre qu'il disputera face à Alexander Zverev. Battu par Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a tenu à lui souhaiter bonne chance avant ce grand rendez-vous sur son compte Twitter .

« Ce talent va réaliser de grandes choses dans le futur. Bonne chance pour la finale de demain (dimanche) Carlos Alcaraz. Merci beaucoup Madrid » , a posté Novak Djokovic sur les réseaux sociaux. Carlos Alcaraz devrait apprécier le message.

Great things to come from this talent in the future. Good luck in the final tomorrow @alcarazcarlos03 Muchas gracias Madrid! @MutuaMadridOpen #MMOPEN pic.twitter.com/YHGKpVTezO