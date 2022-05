Tennis

Tennis : Ce gros tacle adressé par Alexander Zverev !

Publié le 9 mai 2022 à 14h35 par La rédaction

Défait en finale du Masters 1000 de Madrid face à Carlos Alcaraz, Alexander Zverev était mécontent de la programmation de ses matchs durant la semaine.

Ce dimanche, Alexander Zverev s’est incliné en 2 sets secs 6-3 / 6-1 en finale du Masters 1000 de Madrid face à l’étoile montante du tennis mondial Carlos Alcaraz. Une défaite qui a laissé le numéro 3 mondial amer, lui qui n'a pas apprécié la programmation tardive de ses matchs lors du tournoi madrilène. L’allemand a entamé son quart de finale face à Felix Auger-Aliassime le vendredi à 22H35 avant de poursuivre le lendemain en demi-finale à 23H15 face à Stefanos Tsitsipas. Des conditions de jeu qui ne lui ont pas plu. En arrivant en conférence de presse, il n’a pas mâché ses mots.

« Le boulot de l’ATP a été une honte absolue »