Tennis

Tennis : Richard Gasquet s'enflamme pour Medvedev !

Publié le 17 mai 2022 à 15h35 par La rédaction

Vainqueur sans trop de problèmes de l’Australien Millman lors du 1er tour de l’ATP de Genève, Richard Gasquet affronte Daniil Medvedev, le N°2 mondial, ce mardi. Et en conférence de presse, le Français ne tarit pas d’éloges vis-à-vis de son adversaire.

Richard Gasquet, 35 ans, et 75ème mondial, affrontera le Russe Daniil Medvedev ce mardi, dans le cadre du second tour de l’ATP de Genève. Un défi qui s’annonce de taille pour le Français. Cependant, Gasquet, plutôt en jambe lors du 1er tour, peut créer l’exploit puisque le Russe, N°2 mondial, signe son retour à la compétition, lui qui n’avait plus joué depuis le 31 mars.

« Le meilleur de la nouvelle génération »