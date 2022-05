Tennis

Tennis - Roland-Garros : Alcaraz prêt pour la bataille face à Zverev !

Publié le 30 mai 2022 à 14h35 par La rédaction

La journée de mardi va être passionnante pour les fans de tennis. En effet, les quarts de finale de Roland-Garros verront notamment le choc entre les meilleurs ennemis, Rafael Nadal et Novak Djokovic, ainsi que le duel entre Alexander Zverev, le N°3 mondial et Carlos Alcaraz, le jeune Espagnol de 19 ans, faisant partie des favoris à la victoire finale. Ce dernier annonce d'ailleurs la couleur.

La nouvelle pépite du tennis espagnol a une nouvelle fois brillé ! Après une victoire en toute tranquillité face à Korda, Carlos Alcaraz a offert le même tarif au Russe Khachanov, dimanche. En totale maîtrise sur le match, le numéro 6 mondial a clos les débats en trois sets (6-1, 6-4, 6-4) en un peu plus de 2 heures. Par conséquent, il affrontera en quart de finale le numéro 3 mondial, Alexander Zverev, tombeur de l’espagnol Zapata Miralles dans la même journée. Le match entre ces deux joueurs du top 10, se déroulera mardi comme le choc entre deux légendes du tennis, Rafael Nadal et Novak Djokovic, dans un match qui pourrait être décisif dans la course au plus grand nombre de grands chelems remportés par les deux hommes. Après son match, Alcaraz s’est confié sur cette journée du mardi.

«Ce sera un match difficile»

Dans des propos relayés par L'EQUIPE , Alcaraz s’est montré élogieux envers Zverev, annonçant un match de haut vol : « En quarts, c'est Zverev. Il a joué un bon match aujourd'hui. C'est un grand joueur, agressif. Ce sera un match difficile. J'aime jouer ce genre de matches, ce sera une belle bataille . » L’Espagnol s’est ensuite confié sur l'autre quart de finale disputé mardi : « Novak Djokovic - Rafael Nadal, c'est un match qu'on a envie de voir, qu'on a envie de vivre. Si je peux, je regarderai, mais je suis concentré sur mon quart de finale avant tout ». Des duels prometteurs en perspective, sachant que les vainqueurs des deux matchs s'affronteront lors des demi-finales.