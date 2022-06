Tennis

Tennis - Roland-Garros : Casper Ruud prévient Nadal avant la finale !

Publié le 5 juin 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, Casper Ruud retrouvera Rafael Nadal sur le court Philippe Chatrier pour disputer la finale de Roland-Garros. Si l’Espagnol a pour objectif d’aller chercher un 14e sacre à Paris, le Norvégien a quant à lui l’ambition de faire déjouer son adversaire pour décrocher son premier titre en Grand Chelem. Et il l’a bien fait savoir à son futur adversaire...

De retour de blessure début mai, Rafael Nadal a fait tout son possible pour être prêt pour Roland-Garros. Et ses efforts semblent avoir portés leurs fruits puisque, comme à l’Open d’Australie, l’Espagnol a réalisé l’exploit d’atteindre la finale du tournoi du Grand Chelem de Paris. Ce dimanche, Rafael Nadal disputera sa 14e finale de Roland-Garros et aura l’opportunité de creuser un écart significatif avec ses deux rivaux Novak Djokovic et Roger Federer. En effet, celui qui n’a pour l’instant jamais été battu en finale à Porte d’Auteuil pourrait ajouter un nouveau trophée de Roland-Garros à son palmarès, qui deviendrait son 22e titre en Grand Chelem (contre 20 pour le Serbe et le Suisse). Mais pour cela, Rafael Nadal va devoir faire face à Casper Ruud. Le numéro 8 mondial a su se frayer un chemin jusqu’en finale et aura naturellement le statut d’outsider lors de cette rencontre face à l’Espagnol. Mais le joueur de 23 ans ne compte pas baisser la tête pour autant. « Que représente cette finale pour Casper et moi ? Hou la la ! Ça représente beaucoup ! C'est pour ça qu'on s'entraîne si dur. Casper a grandi en regardant à la télé Rafa gagner le French Open à de si nombreuses reprises. Pour dire que c'est très spécial. Et c'était aussi l'un de ses rêves de jouer au moins une fois contre lui avant la fin de sa carrière. Casper est en finale, il va savourer le moment. Il veut gagner, c'est pour ça qu'il s'entraîne » a d’ailleurs expliqué son père, Christian Ruud, dans un entretien pour L’Equipe pour démontrer toute la détermination qu’aura son fils sur le court Philippe Chatrier ce dimanche. Casper Ruud, lui, compte miser sur son statut pour venir à bout de Rafael Nadal.

« Je serai celui qui n’a rien à perdre. Rafa, c’est lui qui va sentir la pression »