Tennis

Le top 5 des plus belles finales de Roland-Garros

Publié le 3 juin 2022 à 11h35 par La rédaction

Les finales de Grands Chelems sont évènements uniques dans l’histoire du tennis, celles de Roland-Garros nous ont offert particulièrement plusieurs rebondissements. Et alors que dimanche, l'édition 2022 prendra fin, découvrez notre Top 5 des plus belles finales du tournoi parisien.

Deuxième levée du Grand Chelem de la saison de tennis, Roland-Garros est le rendez-vous de l’année pour les amoureux de tennis et plus particulièrement ceux de terre battue. Historiquement, c’est l’une des surfaces les plus compliquées à maîtriser. Certaines légendes ont écrit leur propre histoire ici à Paris au terme de finales mémorables. Voici les cinq plus belles finales de Roland-Garros.

5) Ivan Lendl vs John McEnroe (1984)

Lendl est arrivé à Roland-Garros en tant que tête de série numéro 2. Bien qu'il n'ait toujours pas remporté de Grands Chelems, il a la réputation d’un bon joueur sur terre battue. En face John McEnroe, qui n'avait pas perdu un match en 1984, et avait déjà cinq Grands Chelems à son palmarès. Cela s'est reflété dès le début, avec McEnroe qui mène facilement deux sets à zéro, puis a pris le service de Lendl dans le quatrième set pour mener 4-2 à deux jeux de la gloire. Cependant, le Tchécoslovaque est revenu en force en retournant complètement le match pour remporter son premier Roland-Garros. Lendl s’imposera finalement en cinq sets (3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5).

4) Michael Chang vs Stefan Edberg (1989)

L'Américain Michael Chang est devenu (et reste à ce jour) le plus jeune champion du Grand Chelem à l'âge de 17 ans, 3 mois et 20 jours en remportant Roland-Garros 1989 dans une finale historique en cinq sets. Le favori Stefan Edberg menait deux sets à un mais Michael Chang renverse le match pour l’emporter 6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6- 2. Il aura battu lors de ce tournoi le numéro un mondial et triple vainqueur Ivan Lendl au quatrième tour, un parcours dont le monde du tennis se souviendra. La finale face à Edberg restera l’une des plus grandes finales de l’histoire de Roland-Garros.

3) Jim Courier vs Andre Agassi (1991)

Lors de la finale de 1991, Jim Courier a remporté son tout premier titre du Grand Chelem dans un match en cinq sets contre Andre Agassi. Agassi marchait sur l’eau en début du match, Courier n'ayant aucune réponse à la puissante frappe de balle d'Agassi. Puis, au cours du deuxième set, le match a dû être interrompu par la pluie. Courier a même dit lui-même que cela avait produit un « changement monumental » dans le match. L’interruption a fait mal à Agassi, qui est revenu moins bien du vestiaire. Courier renverse la partie pour s’imposer (3-6, 6-4, 2-6, 6-1, 6-4).

2) Guillermo Coria vs Gaston Gaudio (2004)

Le titre de Gaston Gaudio en 2004 était tout simplement remarquable. En finale, il affrontait le grand favori et numéro trois mondial Guillermo Coria, avec la possibilité de devenir le premier Argentin à remporter Grand Chelem depuis Guillermo Vilas en 1979. Coria était alors largement considéré comme le meilleur joueur de terre battue au monde. C'est un contraste frappant avec Gaudio qui n'était pas tête de série dans le tournoi, classé seulement 44ème mondial et n'avait que deux titres à son actif sur le circuit. Cependant, cela n'a pas empêché Gaudio de devenir le premier joueur de l'ère Open à remporter un titre du Grand Chelem en sauvant deux balles de matchs. Après avoir remporté les deux premiers sets de manière convaincante, Coria maitrisait son sujet. Gaudio a remporté les deux sets suivants alors que Coria souffrait de crampes aux jambes. Cependant, Coria a riposté et s'est procuré deux balles de titre. Gaudio a sauvé les deux balles de match avant de l'emporter 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6. Gaston Gaudio remporte Roland-Garros et devient au passage le premier joueur à remporter une finale d’un tournoi du Grand Chelem après avoir perdu le premier set 6-0.

1) Rafael Nadal vs Novak Djokovic (2012)

Avant la finale de Roland-Garros en 2012, les deux joueurs cherchaient à écrire l'histoire du tennis. Nadal visait à devenir le premier joueur à remporter sept titres de Roland-Garros dépassant les six titres de la légende Bjorn Borg et égalant le record de tous les temps par Chris Evert. Cependant, Djokovic cherchait à battre un record de 43 ans et à devenir le premier joueur depuis Rod Laver en 1969 à réaliser le Grand Chelem sur une saison. Les deux joueurs se retrouvent une nouvelle fois en finale de Grand Chelem après la finale historique de l’Open d’Australie remportée quelques moi plus tôt par Djokovic. Nadal remporte les deux premiers sets. Cependant, le Serbe réagit en remportant le troisième set 6-2. Mais comme souvent à Roland-Garros, Rafael Nadal trouve le moyen de s’imposer. L’Espagnol remporte son septième Roland-Garros 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 et remporte son 7ème Roland-Garros.