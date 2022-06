Tennis

Tennis - Roland-Garros : Après la polémique, Mauresmo répond à Nadal et Djokovic !

Publié le 1 juin 2022 à 15h35 par Arthur Montagne

Pour sa première année en tant que directrice de Roland-Garros, Amélie Mauresmo n'est pas épargnée et doit faire face à une sacrée polémique. En effet, la programmation des sessions nocturnes a été vivement critiquée, notamment par Novak Djokovic et Rafael Nadal qui se sont livrés une bataille jusqu'à 1h15 du matin dans la nuit de mardi à mercredi.

Indéniablement, l'édition 2022 de Roland-Garros restera marquée par la programmation des sessions de nuit. Plusieurs joueurs ce sont plaint d'un manque d'équité à commencer par Carlos Alcaraz qui avait disputé deux de ses trois premiers matches le soir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le choc des quarts de finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal a été choisi pour la night session de mardi. Et ce choix n'a pas manqué de faire polémique. Avant la rencontre, l'Espagnol avait affiché sa réticence concernant l'horaire. « Je n'aime pas les sessions de nuit, je l'ai déjà dit. Je n'aime pas jouer sur terre battue la nuit », lâchait Nadal un peu plus tôt dans le tournoi. Et malgré sa magnifique victoire, le Majorquin affichait à nouveau son scepticisme quant à la programmation des matches la nuit. « Je ne peux pas me plaindre parce qu'on a deux jours de repos, mais si tu n'en as qu'un... Ou comme Zverev qui doit jouer la finale de Madrid le lendemain (d'une session nocturne), c'est un gros problème. Je comprends cette partie du business, les télévisions payent cher pour avoir ces matches à cette heure-là, ce qui permet aux tournois, donc aux joueurs de gagner de l'argent. Il faut trouver un bon équilibre. Commencer le match à 21 heures, sur terre, au meilleur des cinq sets, ça peut durer longtemps », expliquait Rafael Nadal, imité par Novak Djokovic : « Pour être honnête, je pense que les night session commencent trop tard. Mais encore une fois, c'est la télévision qui décide. C'est le monde dans lequel nous vivons. Les diffuseurs donnent l'argent. Ils décident . » En effet, Amazon , avec sa plateforme Prime Vidéo , a l'exclusivité sur les matches en night session et demande donc de diffuser les affiches les plus alléchantes, au grand dam de France Télévisions qui avait affiché sa colère par le biais de sa président Delphine Ernotte. « Cette décision de la Fédération française de tennis me choque profondément. C'est un bien mauvais coup porté à notre partenariat, alors que nous participons depuis des années à exposer et populariser le tournoi auprès de tous les Français. Je trouve extrêmement choquant de privilégier un acteur américain comme Amazon au détriment du service public, surtout sur un événement financé en tout ou partie par de l'argent public », s'agaçait-elle dans les colonnes du Figaro .



Mauresmo lâche ses vérités