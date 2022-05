Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le clan Nadal se prononce sur la programmation du choc contre Djokovic !

Publié le 31 mai 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Rafael Nadal et Novak Djokovic se retrouveront ce mardi soir pour les quarts de finale de Roland-Garros. Toutefois, la programmation de la partie a généré une petite polémique au vu de l’horaire tardive pour une telle rencontre. Toni Nadal n’a d’ailleurs pas hésité à lâché un petit tacle à l’organisation du tournoi. De son côté, Novak Djokovic s’attend à une nouvelle rencontre extraordinaire face à l’un de ses plus grands rivaux.

Ce mardi soir, Rafael Nadal retrouvera Novak Djokovic sur le court Philippe Chatrier pour le compte des quarts de finale de Roland-Garros. Revenu de blessure début mai, l’Espagnol entend bien aller le plus loin possible lors de ce Grand Chelem de Paris afin d’ajouter un nouveau sacre à son palmarès déjà bien garni. Ce match a des allures de finale et il est bien évidemment très attendu par les fans de tennis. Cependant, la programmation de la rencontre ne cesse de faire parler d’elle ces derniers jours. Le choc entre Novak Djokovic et Rafael Nadal se tiendra dès 20h45 et sera diffusé en direct gratuitement sur Amazon Prime . Dans un entretien pour Le Figaro , Delphine Ernotte - présidente de France Télévisions - a poussé un coup de gueule, affirmant qu’elle « trouve extrêmement choquant de privilégier un acteur américain comme Amazon au détriment du service public, surtout sur un événement financé en tout ou partie par de l'argent public. La diffusion en gratuit par Amazon est un leurre : il ne sert qu'à générer de l'abonnement et de la data. » Toutefois, l’Espagnol souhaitait une autre horaire pour ce match qui pourrait bien être son dernier à Roland-Garros.

« Au final, c’est l’argent qui décide »

« C’est dommage pour Rafa. Il a eu une année compliquée et il sait que ce Roland‐Garros pourrait être son dernier, c’est pourquoi il a voulu jouer dans la journée, car ce sont les conditions qui ressemblent le plus à la finale, mais au final, c’est l’argent qui décide. Il est plus logique qu’un match de ce niveau soit joué pendant la journée. La nuit, la frappe de Rafa est moins bonne et celle de Djokovic est plus confiante » a confié Toni Nadal dans des propos rapportés par We Love Tennis . Novak Djokovic pourrait donc bénéficier d’un léger avantage sur Rafael Nadal qui pourrait lui permettre d'arracher la victoire ce mardi.

"There are no secrets"No.1 @DjokerNole on tonight's #RolandGarros matchup with Rafa: pic.twitter.com/FAUfmgFnkA — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2022

« Ce sont de toujours de grandes batailles physiques contre lui »