Tennis : Djokovic, Nadal, Alcaraz... Le programme du jour à Roland-Garros !

Publié le 31 mai 2022 à 9h35 par La rédaction

Les quarts de finale de Roland-Garros débutent ce mardi, avec 4 matchs complétement fous en perspective. La journée débutera par le tournoi féminin avec l’affrontement entre Martina Trévisan et Leylah Annie Fernandez avant de se conclure par le choc tant attendu entre le numéro 1 mondial, Novak Djokovic et le joueur le plus titré de Roland-Garros, l’Espagnol Rafael Nadal.

Belle journée en perspective pour les fans de tennis ! Ce mardi, les quarts de finale de Roland-Garros débutent, et les affiches sont plus qu’alléchantes. C’est bien le tournoi féminin qui ouvrira le bal, dès ce midi, avec le match opposant Martina Trévisan (59e) et Leylah Annie Fernandez (18e). La Canadienne, Leylah Fernandez, va disputer son deuxième quart de finale en Grand Chelem après avoir dominé la demi-finaliste de 2019 Amanda Anisimova (6-3, 4-6, 6-3) en moins de deux heures. Elle aura fort à faire face à l’Italienne de 28 ans, demi-finaliste de l’édition 2020. Le second match du jour chez les femmes sera un duel 100% américain. Sur le court Philipe-Chatrier, la jeune Cori Gauff (23e), 18 ans, va affronter sa compatriote Sloane Stephens (64e). La première citée s’était inclinée en quart de finale, l’année dernière face à la championne de l’édition 2021, elle espère, cette année, remporter son premier Grand Chelem porte d'Auteuil. La seconde va disputer ici son septième quart de finale en Grand Chelem, elle avait d’ailleurs atteint la finale de Roland-Garros en 2019, s’inclinant face à Simona Halep.

For a spot in the semi-finals 🤩#RolandGarros pic.twitter.com/I6u4yKUTUa — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2022

Duels au sommet pour l’ATP