Tennis

Tennis - Roland-Garros : Nadal, Djokovic... Après ses propos sur la polémique, Mauresmo se fait recadrer !

Publié le 2 juin 2022 à 10h35 par Arthur Montagne

Nouvelle directrice de Roland-Garros, on ne peut pas dire qu'Amélie Mauresmo vive une première édition très apaisante dans ce rôle. Et pour cause, l'ancienne numéro 1 mondiale doit notamment gérer la polémique concernant la programmation des matches en night session. Et ses récents propos concernant le faible nombre de rencontres du tableau féminin en soirée ne sont pas passés inaperçu, notamment auprès d'Iga Swiatek.

L'édition 2022 de Roland-Garros risque de marquer les esprits. D'une part grâce à la qualité des matches et la légende que continue d'écrire Rafael Nadal, mais également par la polémique des matches en night session. Et pour cause, plusieurs joueurs se sont plaint de jouer le soir, à l'image de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Mais surtout, cela a engendré une guerre entre France Télévisions , qui diffuse les matches en journée, et Prime Video qui a l'exclusivité des rencontres en soirée. Cependant, un troisième problème a été pointé du doigt avec la night session : l'équité homme/femme. Et pour cause, sur 10 programmations en session de nuit, 9 ont été réservées au tableau masculin. Par conséquent, un seul match féminin a été diffusé en prime time. Un choix parfaitement assumé par Amélie Mauresmo, la nouvelle directrice de Roland-Garros : « Dans l'ère dans laquelle nous sommes en ce moment, et en tant que femme, aussi en tant qu'ancienne joueuse, je ne me sens pas mal ou je ne trouve pas ça injuste de dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'attrait pour les matchs masculins. Ce n'est pas un regret au vu des confrontations que l'on avait et de ce que l'on voulait présenter aussi à des spectateurs qui viennent avec un match unique. Sincèrement, j'ai essayé de me pencher dessus presque tous les jours. Avec toute l'équipe, on a vraiment essayé cela, on s'est concentré là-dessus. Je l'admets, cela a été difficile de trouver le match de la journée pour plus qu'une seule journée . » Une sortie qui n'a pas plu à tout le monde.

Ce soir c'est déjà la dernière night-session 😢 Retour en image avec la We Are Tennis Fan Academy qui nous a fait vibrer durant ces 10 derniers jours.#RéunisParlaPassion @WeAreTennisFR pic.twitter.com/NJMmZuNQ1f — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2022

Swiatek répond à Mauresmo