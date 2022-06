Tennis

Tennis : Nadal, Zverev... Le programme du jour à Roland-Garros !

Publié le 3 juin 2022 à 9h35 par Arthur Montagne

Programme très alléchant ce vendredi 3 juin à Roland-Garros. En effet, les demi-finales du tournoi masculin vont se disputer à commencer par le choc entre Rafael Nadal et Alexander Zverev. L'Espagnol vise un 14e titre porte d'Auteuil tandis que l'Allemand tentera d'accrocher sa deuxième finale en Grand Chelem. L'autre demi-finale opposera les surprises du tournoi à savoir Casper Ruud et Marin Cilic.

Alors que l'affiche de la finale du tableau féminin est connue, Iga Swiatek affrontera Coco Gauff samedi, celle chez les Hommes sera dévoilée ce vendredi soir. Et pour cause, les deux demi-finales du tableau masculin se déroulent ce vendredi sur le court Philippe-Chatrier. La première d'entre-elles, qui devrait débuter vers 15h, opposera Rafael Nadal à Alexander Zverev. De l'issue de ce choc débouchera une passation de pouvoir ou une nouvelle page d'histoire. Et pour cause, du haut de ses 36 ans, l'Espagnol vise une 14e finale à Roland-Garros, et surtout un 14e titre qui le ferait encore un peu plus entrer dans l'Histoire du tennis. Déjà largement détenteur du nombre de succès sur un seul tournoi du Grand Chelem, Rafael Nadal peut également remporter un 22e Majeur ce qui lui donnerait un peu d'air sur Novak Djokovic et Roger Federer qui en comptent 20 chacun. Le roi de la terre battue a d'ailleurs réalisé un parcours impressionnant puisqu'il a livré une magnifique bataille face au Canadien Félix Auger-Aliassime pour s'imposer en 4h21 de jeu (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3), avant le chef d'œuvre face à Novak Djokovic en quatre sets (6-2, 4-6, 6-2, 7-6) et 4h12. Mais il faudra tout de même se défaire d'Alexander Zverev, tête de série numéro 3 et tombeur de Carlos Alcaraz en quart de finale (6-4, 6-4, 4-6, 7-6) après un match très abouti. L'Allemand tentera d'atteindre la deuxième finale de Grand Chelem de sa carrière après celle à l'US Open en 2020. Quel que soit le vainqueur de ce match, il sera opposé à un finaliste surprise.

Oh the anticipation!Before the fun begins, let's take a deep dive into Nadal and Zverev's semi-final clash ⬇#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2022

Nadal en route vers l'Histoire ?

Et pour cause, dans l'autre partie de tableau, beaucoup plus ouverte, c'est Casper Ruud qui défiera Marin Cilic. Le Norvégien, âgé de 23 ans, est la grande révélation de ce tournoi. S'il n'est pas inconnu puisqu'il est huitième mondial, Ruud n'était pas attendu si loin dans ce Roland-Garros. Mais il a su profiter d'un tirage au sort favorable et de l'élimination de Stefanos Tsitsipas en huitième de finale, pour tirer son épingle du jeu. Après avoir éliminé Jo-Wilfried Tsonga au premier tour, Casper Ruud a avancé sans trembler pour atteindre la première demi-finale en Grand Chelem de sa carrière. Jusque-là, sa meilleure performance en Grand Chelem était un huitième de finale à l'Open d'Australie. Et aujourd'hui, il fait figure de favori face à Marin Cilic. Et pour cause, bien que le Croate soit bien plus expérimenté, personne ne l'attendait en demi-finale à Roland-Garros. D'habitude peu à l'aise sur terre-battue, ce grand serveur n'avait jamais dépassé les quart de finale à la Porte d'Auteuil, mais cette année, son parcours est impressionnant puisqu'il a notamment battu facilement le numéro 2 mondial Daniil Medvedev (6-2, 6-3, 6-2) en huitième de finale. Lui aussi a profité d'une partie de tableau favorable pour se hisser jusqu'au dernier carré d'un tournoi où il n'avait plus été au-delà du deuxième tour depuis 2018. A 33 ans, Maric Cilic a l'expérience de son côté puisqu'il a déjà remporté un tournoi du Grand Chelem (US Open 2014) et disputé deux finales (Wimbledon 2017 et Open d'Australie 2018). Mais sur terre-battue, le Croate a peut-être moins de certitude que Casper Ruud. Mais quoi qu'il arrive, le vainqueur de ce duel sera un finaliste surprise et ne sera surtout pas le favori face à Rafael Nadal ou Alexander Zverev pour une finale inédite.