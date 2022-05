Tennis

Tennis : Le programme du jour à Roland-Garros

Publié le 30 mai 2022 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 30 mai 2022 à 9h39

Les huitièmes de finale de Roland-Garros se poursuivent ce lundi, avec huit matchs prévus. Chez les hames, on assistera notamment au duel entre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek et la jeune surprise de ce tournoi Qinwen Zheng. Chez les hommes, plusieurs affiches retiennent l’attention comme l’affrontement entre Casper Ruud et Hurkacz ou encore le match de Stefanos Tsitsipas. Découvrez le programme du jour.

De beaux matchs de tennis attendent les spectateurs de Roland-Garros ce lundi. Chez les femmes, c’est Daria Kasatkina (20e) qui ouvre le bal en affrontant Camila Giorgi (30e) sur le court Suzanne-Lenglen dès 11h. Une heure plus tard, le match opposera Veronika Kudermetova (29e) à l’Américaine Madison Keys (22e), tombeuse de la Française Caroline Garcia. L’après-midi sera ponctué par le duel entre Jessica Pégula (11e) et Irina-Camelia Begu (63e), la première citée est en grande forme puisqu’elle a atteint la finale lors du dernier tournoi de Madrid. Enfin, tous les yeux seront tournés sur le match opposant la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, qui devra faire face à une des surprises de ce tournoi, la jeune Chinoise de 19 ans, Qinwen Zheng (74e). La Polonaise de 20 ans, impressionnante depuis le début de Roland-Garros où elle n’a pas concédé le moindre seul set, est pressentie comme la favorite du tournoi.

Le top 20 s’affronte chez les hommes

Du côté de l’ATP, c’est le duel entre Casper Ruud (8e) et Hubert Hurkackz (13e) qui lancera cette journée, une nouvelle fois sur le court Suzanne-Lenglen à 12h30, le vainqueur de ce match disputera son premier quart de finale à Roland-Garros. S’ensuivra le match tant attendu entre Holger Rune (40e) et Stéfanos Tsitsipas (4e) sur le court Philippe-Chatrier. Le premier cité, tombeur de Hugo Gaston au tour précédent, devra faire face au précédent finaliste de Roland-Garros, présent avec l'ambition de remporter le titre. À 16h, Andrey Rublev (7e) fera face à Jannik Sinner (12e) sur le court Suzanne-Lenglen. Enfin, le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev aura fort à faire face au Croate Marin Cilic (23e), dans une rencontre qui se jouera de nuit sur le court Philippe-Chatrier.