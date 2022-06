Tennis

Roland-Garros : La défaite de Djokovic contre Nadal engendre une révolution dans le tennis !

Publié le 2 juin 2022 à 15h35 par Arthur Montagne

Battu par Rafael Nadal en quarts de finale de Roland-Garros après un match titanesque, Novak Djokovic va perdre une grande partie des points acquis à Paris en 2021 après sa victoire. Par conséquent, le Serbe pourrait céder sa place de numéro 1 mondial à Daniil Medvedev ou Alexander Zverev, mais surtout, il pourrait même sortir du trio de tête.

Tenant du titre, Novak Djokovic faisait partie des grands favoris à sa propre succession à Roland-Garros. Mais le Serbe est tombé dans une partie de tableau très relevée avec Rafael Nadal, Alexander Zverev et Carlos Alcaraz. Et cela a coûté cher au numéro 1 mondial, éliminé dès les quarts de finale du tournoi face à un Rafael Nadal éblouissant (6-2, 4-6, 6-2, 7-6).. Novak Djokovic ne pouvait que s'incliner face au talent de l'Espagnol. « Bravo à lui, il a été meilleur dans les moments importants. Je n'ai pas bien commencé et en revenant à une manche partout je me suis dit que j'étais de retour. Mais il a eu deux ou trois jeux fantastiques au début du troisième set. Il a réussi à jouer son meilleur tennis aux moments clés. Malgré tout j'ai eu des opportunités, notamment dans le quatrième set. J'ai servi pour le set, avec deux occasions de conclure et ça nous aurait emmenés dans un cinquième set, où le match peut tourner en faveur de l'un ou de l'autre à tout moment. Mais il a montré pourquoi il est un grand champion. Il mérite cette victoire, sans aucun doute. Dans un tel match vous avez des hauts et des bas, dans votre jeu mais aussi mentalement. J'ai tout donné, j'aurais pu faire mieux mais je suis fier de m'être battu jusqu'au bout », reconnaissait le Serbe après le match. Une défaite qui devrait laisser des traces.

Djokovic pourrait sortir du Top 3 mondial !

Et pour cause, Novak Djokovic va laisse filer son titre à Roland-Garros, mais il va également perdre beaucoup de points au classement ATP. Par conséquent, quoi qu'il arrive dans la suite du tournoi, le Serbe va perdre sa place de numéro 1 mondial à partir du lundi 13 juin. La seule incertitude concerne le nom de son successeur. Il s'agira de Daniil Medvedev ou Alexander Zverev. Le Russe a certes été éliminé en huitième de finale de Marin Cilic, mais il n'avait que peu de points à défendre après son quart de finale en 2021. Il perdra donc beaucoup de points que Novak Djokovic ce qui lui permettra de passer le Serbe au classement ATP. Pour occuper quelle place ? Tout dépendra du parcours d'Alexander Zverev, qui y sera opposé à Rafael Nadal vendredi en demi-finale. Quoi qu'il arrive, même s'il remporte Roland-Garros, Rafael Nadal, actuel 5e mondial, ne sera pas en mesure de revenir sur Medvedev et Zverev qui occuperont les deux premières places à partir du 13 juin. Et c'est un petit évènement. C'est en effet la première fois depuis 19 ans que ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic ne sera représenté à l'une des deux premières places mondiales. Depuis le 17 novembre 2003, et l'apparition du Suisse au deuxième rang mondial, au moins l'un des trois membres du Big Three a toujours occupé l'une des deux premières places à l'ATP. C'est donc la confirmation d'une révolution. Et pour cause, il faut remonter au 10 novembre 2003 pour trouver trace d'un classement sans l'une des trois légendes tout en haut du classement. A cette époque, Andy Roddick et Juan Carlos Ferrero devançaient alors Roger Federer. Rafael Nadal et Novak Djokovic étaient alors âgés respectivement de 17 ans et 5 mois, et de 16 ans et 5 mois et pointaient beaucoup plus loin à l'ATP avec une 47e place pour l'Espagnol alors qu'il fallait aller jusqu'au 680e rang mondial pour trouver trace du Serbe. C'est donc bien une page qui va commencer à se tourner le 13 juin prochain après plus de 15 ans d'une domination impériale des trois légendes du tennis.