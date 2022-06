Tennis

US Open : Coup de tonnerre confirmé pour Novak Djokovic

Publié le 15 juin 2022 à 15h35 par Thibault Morlain

En début d’année, Novak Djokovic avait vécu un véritable cauchemar en Australie. En effet, alors que le Serbe ne veut pas se faire vacciner contre le Covid, il pensait détenir une exemption afin de participer au Grand Chelem à Melbourne. Finalement, la justice australienne l’avait interdit d’entrer sur le territoire, ne pouvant donc pas disputer l’Open d’Australie. Et après avoir manqué le premier Grand Chelem de la saison, Djokovic pourrait bien rater le dernier, l’US Open.

A Roland-Garros, Novak Djokovic s’est fait éliminer dès les quarts de finale par le futur vainqueur du tournoi, Rafael Nadal. Si le Serbe arrivait bien évidemment à Paris avec l’objectif de remporter ce tournoi du Grand Chelem, il devra encore attendre avant d’en ajouter un 21ème à son palmarès. Cela pourrait en revanche être le cas d’ici quelques jours à Wimbledon. Désormais numéro 3 mondial, Djokovic va se rendre à Londres avec l’étiquette de favori alors que Rafael Nadal est incertain, qu’Alexander Zverev est blessé suite à Roland-Garros et que Daniil Medvedev, numéro 1 mondial, ne pourra pas être présent étant donné que les joueurs et joueuses russes et biélorusses ne peuvent pas participer à Wimbledon. Pour Djokovic, tout semble donc être réuni pour briller sur l’herbe londonienne. Et pour le Djoker, cela pourrait également bien être la dernière occasion de se montrer lors d’une tournoi du Grand Chelem durant l’année 2022. En effet, après Wimbledon, les regards vont se tourner vers l’US Open à New York, qui se déroulera du 29 août au 11 septembre. Mais comme cela est arrivé lors de l’Open d’Australie, Novak Djokovic pourrait bien ne pas pouvoir se présenter du côté de Flushing Meadows.

Après Wimbledon, l’US Open ?