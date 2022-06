Tennis

Roland-Garros : Après son 14ème sacre, Rafael Nadal reçoit un énorme message du PSG

Publié le 21 juin 2022 à 8h35 par Amadou Diawara

Cette année, Rafael Nadal a réussi l'immense exploit d'être sacré à Roland-Garros pour la 14ème fois de sa carrière. Une performance qui a impressionnée Ander Herrera. En effet, le milieu de terrain du PSG n'a pas tari d'éloges à l'égard de son compatriote espagnol, faisant clairement savoir qu'il était son athlète préféré en dehors du football.

Malgré des douleurs incessantes au pied, Rafael Nadal a réussi à faire un sans-faute à Roland-Garros. Après 13 sacres à la porte d'Auteuil, le Majorquin est parvenu à remporter un nouveau saladier d'argent cette année. Après avoir battu Corentin Moutet, Botic van de Zandschulp, Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic et Alexander Zverev, Rafael Nadal était opposé à Casper Ruud en finale de Roland-Garros. Et face au Norvégien, Rafael Nadal n'a pas tremblé, remportant la rencontre en trois petits sets (6-3, 6-3, 6-0). Après son 14ème sacre à Paris, l'Espagnol a fait part de son immense fierté, mais a reconnu qu'il ne s'attendait pas du tout à réussir un tel exploit cette année. Et comme il l'a révélé lui-même, Rafael Nadal n'aurait jamais pu aller au bout du Grand Chelem français s'il n'avait pas utilisé des infiltrations pour soulager ses douleurs au pied. « Nous sommes passés par beaucoup d'émotions. C'est probablement le titre le plus inattendu, le plus surprenant et toutes les choses que j'ai dû faire pour jouer cet événement font de ce titre l'un des plus spéciaux. Bien sûr, lorsque vous arrivez avec une mauvaise préparation comme je l'ai fait, chaque jour est un défi, vous devez augmenter votre niveau de tennis chaque jour. Cette fois-ci, avant le début du tournoi, je ne savais pas si je serais en mesure de me battre pour la deuxième semaine, alors j'ai pris les choses une par une. J'ai toujours eu la certitude de pouvoir jouer, car j'ai joué sans sensation dans le pied, puisqu'il était endormi à cause des injections d'anesthésiant dans le nerf, mais le problème n'est pas seulement le match, c'est aussi l'entraînement. Je n'ai jamais envisagé de ne pas jouer ici, mais je pensais qu'il serait très difficile d'être compétitif » , a précisé Rafael Nadal lors d'une interview pour Reuters .

🆒📹😍 𝑴𝒚 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔🔴🔵 Son meilleur moment à Paris.🎾 Son athlète favori en dehors du football.🪱 Sa danse préférée.@AnderHerrera dévoile certaines de ses "𝒄𝒉𝒐𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒆́𝒇𝒆́𝒓𝒆́𝒆𝒔". pic.twitter.com/pq5DPxp64H — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 20, 2022

«Rafael Nadal est le meilleur sportif de notre histoire en Espagne»