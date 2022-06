Tennis

Tennis : L'énorme confidence de Nadal sur sa victoire à Roland-Garros !

Alors que l’état physique de Rafael Nadal inquiétait, et que ce dernier ne faisait pas partie des favoris à la victoire finale à Roland-Garros, le Majorquin a finalement remporté ce tournoi pour la 14ème fois. Un titre très inattendu pour lui, en raison de ses douleurs au pied, mais également de sa faible préparation.

Cette édition de Roland-Garros a été particulière pour Rafael Nadal. Gêné par une blessure au pied gauche en mars, le joueur de 36 ans a été éloigné des courts durant plus d’un mois. De retour lors des Masters 1000 de Madrid et Rome afin de préparer les Internationaux de France, le numéro 4 mondial n’a pas rassuré en s’inclinant face à Denis Shapovalov en Italie, suite à de nouveaux pépins physiques. Alors que le Majorquin n’était pas du tout annoncé comme l’un des favoris, et était placé derrière Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic, il a finalement déjoué tous les pronostics en remportant son 22ème titre du Grand Chelem. Un trophée qui a une saveur particulière pour lui.

« C'est probablement le titre le plus inattendu »