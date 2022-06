Tennis

Wimbledon : La manière la plus idiote de perdre un match

Publié le 30 juin 2022 à 9h50 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 30 juin 2022 à 9h51

Après quatre jours de compétition, cette édition de Wimbledon est déjà pleine de rebondissements. Ce mercredi, Alejandro Davidovich Fokina a contribué à ce début de tournoi en perdant un match de la pire des manières. Mené 9-7 dans le super tie-break, l’Espagnol a perdu la rencontre sur un point de pénalité après avoir… jeté sa raquette dans le filet.

Wimbledon a démarré ce lundi et ce début de tournoi nous réserve déjà son lot de surprises. Contrairement à Roland-Garros où ils ont été dépassés, les Français répondent présents. Harmony Tan a fait tomber Serena Williams, Ugo Humbert s’est imposé contre Casper Ruud, finaliste à Paris… Ce début de quinzaine londonienne est très positif pour le tennis français. La petite ombre au tableau, ce sont les diverses polémiques qui refont leur apparition.

La plainte de Fabio Fognini

Éliminé au premier tour de ce Wimbledon, Fabio Fognini a fait… du Fabio Fognini. Lui aussi connu pour ses réactions musclées et ses frasques sur le court, l’Italien n’a pas hésité à s’en prendre à l’organisation anglaise après sa défaite. « Ce sont tous des charlatans. Nous sommes tous venus ici comme des idiots alors que nous aurions dû boycotter le tournoi. L’ATP a pris une mauvaise décision, celle de retirer les points ! Donc nous sommes tous venus ici pour un tournoi qui ne compte pas ! Et l’ATP l’a fait, de surcroît, sans nous en informer », s’est plaint Fabio Fognini, dans des propos relayés par We Love Tennis, en réponse à la non-attribution de points. Une décision en réponse à l’absence des joueurs russes et biélorusses…

Les regrets du clan Medvedev

En raison de la guerre en Ukraine, l’organisation de Wimbledon avait pris la lourde décision d’exclure du tournoi les joueurs russes et biélorusses. Pour Gilles Cervara, l’entraîneur de Daniil Medvedev, la pilule ne passe toujours pas. « Une fois qu'on a su qu'il ne pourrait pas disputer Wimbledon, c'est quelque chose auquel on se fait. Toutes les projections se tournent vers autre chose pour gérer la situation. Mais quand j'ai vu le tirage au sort vendredi, c'est vrai qu'il y a eu une pointe au coeur à voir qu'il n'est pas dans le tableau alors qu'il aurait dû y être », regrette le coach du numéro 1 mondial.

He is still there, frozen. pic.twitter.com/UVAnxcEOb5 — Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) June 29, 2022

Une raquette dans le filet qui coûte cher

Ce mercredi, c’est une autre décision qui a fait parler d’elle. Cette fois sur les courts. Après les folies de Nick Kyrgios, c’est Alejandro Davidovich Fokina qui s’est illustré par un geste courant mais qui lui a coûté très cher. Opposé au Tchèque Jiri Vesely, l’Espagnol est forcé de disputer un super tie-break dans la cinquième manche. Un match au sommet qui va se terminer plus tôt que prévu pour Alejandro Davidovich Fokina. A 9-7 pour Vesely, Davidovich Fokina a eu la mauvaise idée de jeter sa raquette dans le filet suite à une faute grossière. Une réaction qui va lui valoir la rencontre. Sans hésiter, Carlos Ramos, l’arbitre de la partie, lui a infligé un point de pénalité. 10-6 pour Vesely : jeu, set et match. Pour Alejandro Davidovich Fokina, la pilule va être dure à avaler…