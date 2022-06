Tennis

Wimbledon : Nadal, Djokovic, Tsitsipas… Un paquet d’argent en vue

Publié le 29 juin 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors que Wimbledon a débuté ce lundi, plusieurs joueurs continuent de se plaindre de l’absence de points décidée par l’ATP. Malgré tout, les participants pourront se satisfaire du money prize qui a augmenté cette année. Le vainqueur touchera 2,3M€, soit 11% de plus que l’an dernier.

Ce Wimbledon n’a pas démarré de la meilleure des manières. Au-delà de l’épidémie de Covid qui fait rage, c’est la polémique sur l’attribution des points qui fait son grand retour. Éliminé au premier tour après sa défaite contre Tallon Griekspoor, Fabio Fognini s’est plaint de cette décision. « Ce sont tous des charlatans. Nous sommes tous venus ici comme des idiots alors que nous aurions dû boycotter le tournoi. L’ATP a pris une mauvaise décision, celle de retirer les points ! Donc nous sommes tous venus ici pour un tournoi qui ne compte pas ! Et l’ATP l’a fait, de surcroît, sans nous en informer », s’agace l’Italien dans des propos relayés par We Love Tennis . Mais la raison de cette décision est simple : l’absence des Russes et des Biélorusses. Pour ne pas leur tirer une balle dans le pied, l’organisation londonienne a décidé de n’attribuer aucun point.

Djokovic et Nadal favoris, Zverev et Medvedev sur le carreau

Car les absences sont nombreuses… Alexander Zverev et Roger Federer sont toujours blessés, Matteo Berrettini touché par le Covid et Daniil Medvedev victime de l’exclusion des joueurs russes. Sans eux, les deux favoris à la victoire finale sont Novak Djokovic et Rafael Nadal. Malgré leur entrée en lice un peu difficile, ils sont candidats au trophée, comme toujours. Triple tenant du titre ici à Wimbledon, Djokovic voudra l’emporter pour refaire une partie de son retard sur Nadal au nombre de Grand Chelem remportés. Pour l’Espagnol, l’idée sera de creuser cet écart mais aussi de se rapprocher du Grand Chelem calendaire. Derrière eux, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime ou encore Casper Ruud tenteront de faire mentir les statistiques. Parce que si la récompense ne sera pas l’attribution de points, le cash prize en vaut la chandelle…

2,3M€ pour le vainqueur…

Cette année, Wimbledon a décidé de faire sauter le budget. Les joueurs se partageront la somme de 47M€. Chaque vainqueur (chez les hommes et chez les femmes) touchera un montant de 2,3M€, un record pour la quinzaine anglaise. Les finalistes pourront eux digérer leur défaite avec 1,17M€. Très agacé après son élimination au premier tour, Fabio Fognini aura 58 500€ pour oublier ce revers. Tombeur de Max Purcell pour son entrée en lice, Adrian Mannarino a été très honnête sur l’intérêt de ce Wimbledon. « On n'est pas tous milliardaires sur le Tour et ça fait du bien de prendre un peu de sous. Heureusement qu'il y a ça d'ailleurs, sinon il n'y aurait pas eu tout ce plateau-là. Si les joueurs sont honnêtes, on est tous là que pour le prize money », admet le Français dans des propos relayés par L’Equipe . A défaut de grappiller des points aux classements ATP et WTA, les joueurs pourront remplir leur portefeuille. Parce que comparé aux précédentes éditions, Wimbledon a mis le pactole.

11% de plus que l’an dernier !

L’an dernier, Novak Djokovic avait perçu un montant inférieur de… 11% ! Une hausse non négligeable pour les futurs vainqueurs, surtout Djokovic qui n’a pas encore remporté le moindre Grand Chelem cette année. En plus d’avoir augmenté ses gains, Wimbledon est supérieur aux autres tournois. Après avoir gagné Roland-Garros, Rafael Nadal a touché 2 200 000€, contre 1 819 000 après son succès à l’Open d’Australie. En clair, l’organisation de Wimbledon ne s’est pas moquée des joueurs. Rendez-vous les 9 et 10 juillet pour connaître l’identité des deux vainqueurs !