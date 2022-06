Tennis

Djokovic, Nadal, Berrettini… Une star désigne le vainqueur de Wimbledon

Publié le 27 juin 2022 à 21h35 par Hugo Ferreira

Cette édition de Wimbledon réserve beaucoup de surprises. Beaucoup de questions planent sur ce tournoi, où Rafael Nadal pourrait imposer sa domination en 2022, Novak Djokovic veut remporter son premier Grand Chelem de l’année et Matteo Berrettini aimerait enfin rentrer dans le club des joueurs ayant remporté un Grand Chelem. Ces trois-là sont considérés comme les grands favoris cette année, toutefois, Chris Evert pense avoir une idée de qui remportera le trophée. Selon elle, c’est bien le Serbe qui va s’imposer sur les terres londoniennes.

Wimbledon a enfin commencé. Les premiers matchs ont été joués, et certains joueurs comme Benoit Paire, Albert Ramos-Vinolas ou encore Thiago Monteiro ont d’ores et déjà vu leur parcours s’arrêter ce lundi. Toutefois, il reste encore des dizaines de joueurs en lice, et certains peuvent prétendre à la victoire finale. Novak Djokovic fait partie d’entre eux. Le Serbe a été éloigné des courts lors des premiers mois en raison de sa situation vaccinale, toutefois, il pourrait bien venir décrocher un nouveau titre. Frustré par son absence à l’Open d’Australie, puis vaincu en quarts de finale à Roland-Garros par Rafael Nadal, le joueur de 35 ans arrive plein d’ambitions, et s’est qualifié pour le second tour après avoir triomphé de Soonwoo Kwon (6-3, 3-6, 6-3, 6-4). Evidemment le Taureau de Manacor peut également espérer s’imposer. Celui-ci évolue à un niveau incroyable en 2022, et ne semble pas affecté par ses 36 ans. Toutefois, ses douleurs au pied sont l’adversaire principal du Majorquin. Atteint du syndrome de Muller-Weiss, Rafa a dû subir un traitement afin d’apaiser ses souffrances, et rêve désormais de remporter son 3ème Grand Chelem de la saison, en glanant un trophée qui lui échappe depuis 2010. Le dernier est Matteo Berrettini. Pourtant, l’Italien n’est pas un habitué de ce type de rendez-vous, puisqu’il n’a atteint qu’une seule fois la finale de l’un des 4 tournois majeurs. Cependant, cela est arrivé lors de la dernière édition de Wimbledon, et le joueur de 26 ans s’en sort très bien sur le gazon. Ce dernier s’est notamment préparé en participant à l’ATP 250 de Stuttgart ainsi qu’à l’ATP 500 de Londres, et a gagné les deux titres. Le natif de Rome peut donc nourrir l’espoir d’entrer définitivement dans la cour des grands, toutefois, une ancienne lauréate de Wimbledon n’a pas beaucoup d’espoirs pour lui. En effet, Chris Evert pense plutôt que Novak Djokovic est le joueur le mieux taillé afin de s’imposer cette année.

« Djokovic gagnera parce qu’il aime le gazon »