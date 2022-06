Tennis

Wimbledon : Nadal veut passer à autre chose

Publié le 26 juin 2022 à 22h35 par Hugo Ferreira mis à jour le 26 juin 2022 à 22h52

Titré à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, Rafael Nadal est désormais en quête d’un 3ème titre du Grand Chelem cette année. Le Majorquin va effectivement tenter de remporter Wimbledon, où il n’a plus soulevé le trophée depuis 2010. Malgré tout, s’il peut arriver à Londres en étant confiant au vu de ses performances en 2022, le joueur de 36 ans préfère regarder devant lui.

Malgré ses 36 ans, Rafael Nadal fait toujours partie des meilleurs joueurs à évoluer sur le circuit actuellement. Depuis le début de l’année, le Majorquin évolue à un niveau incroyable, et semble même ne pas avoir d’égal. En 2022, le taureau de Manacor a déjà participé à 5 finales, malgré une absence de près d’un mois et demi. Celui-ci a notamment remporté l’Open d’Australie pour la 2ème fois de sa carrière, après son titre en 2009. Toutefois, il a dû prendre un peu de distance avec les courts durant un moment afin de calmer ses douleurs au pied gauche, frappé par le syndrome de Muller-Weiss. Désireux de continuer à écrire sa légende à Roland-Garros, Rafa a bien pris part au tournoi, mais n’était pas considéré comme le grand favori, et Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic lui étaient préférés. Finalement, le roi de la terre battue a encore frappé, et s’est imposé pour la 14ème fois aux Internationaux de France. Nadal va désormais se mettre en quête du Grand Chelem qui lui échappe depuis le plus longtemps, Wimbledon. Sacré en 2008 et 2010, il pourrait bien réaliser un nouvel exploit, et rêve d’un nouveau titre sur le gazon londonien. Cependant, si même Djokovic, Ruud ou encore Medvedev n’ont pas réussi à le faire chuter, le principal intéressé préfère ne pas penser à ce qu’il a accompli cette année, et reste concentré sur sa prochaine échéance.

Wimbledon : Après Roland-Garros, Djokovic craque pour Nadal https://t.co/TmeGfu1g2W pic.twitter.com/vUPwN4PLcc — le10sport (@le10sport) June 26, 2022

« Dans le sport, vous n’avez pas le temps de continuer à penser aux choses qui se sont passées »