Wimbledon : Djokovic, Nadal… Les plus gros clashs de Kyrgios

Publié le 30 juin 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Encore auteur d’une réaction surprenante sur ce début de Wimbledon, Nick Kyrgios a refait parler de lui. L’occasion de revenir sur plusieurs de ses clashs. Stanislas Wawrinka, Rafael Nadal, Novak Djokovic : l’Australien n’épargne personne.

A 27 ans, Nick Kyrgios est sur le circuit ATP depuis maintenant 9 ans. Une belle petite expérience, ce qui ne change rien à son comportement. Au fur et à mesure des années, l’Australien s’est imposé comme l’un des spécialistes du clash. Le plus récent date de… lundi. Gêné par le public, Nick Kyrgios n’a pas trouvé de meilleure réaction que de cracher sur un spectateur. « Je ne ferais pas ça à quelqu'un qui me soutient », lâche-t-il dans des propos relayés par The Express . « Il y a eu beaucoup d'irrespect de la part de la foule aujourd'hui. Je commence à penser que c'est normal alors que ça ne l'est vraiment pas. Vous savez, je n'ai rien dit à la foule jusqu'à ce qu'elle commence, mais à chaque fois que je descendais au bout du terrain, les gens partaient. C'est juste que je ne sais pas si c'est normal ou pas. Quelques personnes dans la foule n'ont pas hésité à me critiquer donc celle-là était pour vous. Tu sais qui tu es », conclut le numéro 40 mondial. Du Kyrgios dans le texte !

Kyrgios s’attaque à la femme de Wawrinka

Avant cela, l’Australien nous avait déjà montré de quoi il était capable. Retour en 2015, deux petites années après son arrivée sur le circuit ATP. Opposé à Stanislas Wawrinka dans une rencontre sous tension, Kyrgios n’a pas hésité à s’en prendre à un proche du récent vainqueur de Roland-Garros. « Kokkinakis a b… ta copine mec, désolé de te le dire », lance discrètement l’Australien dans des propos relayés par L’Equipe . Comme prévu, la punchline passe telle une lettre à la poste. Petit bémol, les caméras ont tout saisi. Après la rencontre, Stan Wawrinka tombe sur la scène et sa réaction est immédiate. « Il a essayé de m’éviter mais je l’ai chopé. Ce qu’on s’est dit restera dans les vestiaires mais il y a des choses qu’on ne peut pas dire. Peu importe le stress, ce qui se passe sur le terrain. Peu importe qui il vise. Ce n’est pas la première fois qu’il a de gros problèmes sur le terrain par rapport à ce qu’il dit et à comment il agit. J’espère que l’ATP va prendre de grosses décisions contre lui » , regrette le Suisse.

"J'ai joué contre des joueurs de tennis du top 10 et je les ai fait paraître plutôt ordinaires" - déclaration de @NickKyrgios, dont les chevilles vous passent le bonjour !!! #Wimbledon #Wimbledon2022 #Kyrgios pic.twitter.com/EvwFWsUjVR — Forty Love (@fortylovefr) June 28, 2022

Nadal aux premières loges de ses sautes d’humeur

Mais Wawrinka n’est pas la seule victime des coups de sang de Kyrgios. Rafael Nadal a lui aussi vécu une scène étonnante lors d’une rencontre face à l’Australien en mars dernier. Après un point perdu, Nick Kyrgios réagit instantanément et lance sa raquette qui frôle un ramasseur de balle. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, le joueur de 27 ans a réagi étonnamment en se prenant… au journaliste. « Il a esquivé, esquivé (il insiste et répète de nombreuses fois) Il a esquivé. Il a esquivé. Il a esquivé. Il a esquivé. Mon dieu… Ok, si c’est vraiment ça que vous voulez me demander, la raquette ne l’a pas touché. C’était un accident. Ça n’a rien à voir avec (Alexander) Zverev (disqualifié à Acapulco pour avoir volontairement frappé plusieurs fois la chaise de l’arbitre). C’était un accident. Je ne l’ai heureusement pas touché. Ce n’était pas mon intention. Heureusement, l’enfant va bien. Super question en tout cas. Incroyable. Félicitations, mec ! », se plaint Kyrgios, avant de conclure : « Ce que tout le monde retiendra, c’est que Kyrgios a perdu contre Rafa à Indian Wells et qu’il a balancé une raquette ». Ambiance…

Attaqué par Kyrgios, Djokovic ne se laisse pas faire