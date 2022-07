Tennis

Wimbledon : Alcool, coup de gueule… Kyrgios craque contre Djokovic

Alors qu'il disputait sa première finale de Grand Chelem à Wimbledon face à Novak Djokovic, Nick Kyrgios a connu un match mouvementé sur le Centre Court. Défait 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) par le numéro 3 mondial, l'Australien s'est une fois de plus fait remarquer pour son comportement loin d'être irréprochable.

Ce dimanche, Nick Kyrgios avait l'honneur de disputer la toute première finale de Grand Chelem de sa carrière à Wimbledon, face au numéro 3 mondial et tête de série numéro 1 Novak Djokovic, déjà vainqueur de vingt Majeurs. Une opportunité en or pour le fantasque australien d'entrer dans l'histoire, en ayant la possibilité d'inscrire son nom au palmarès du plus prestigieux des tournois de tennis. Malheureusement pour lui, le joueur âgé de 27 ans n'est pas parvenu à prendre le dessus sur le Djoker , titré pour la septième fois de sa carrière sur le gazon londonien, s'imposant en quatre sets au terme d'un match disputé et un temps indécis (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3)).

Kyrgios pète les plombs

Alors que Nick Kyrgios avait idéalement débuté son match en s'octroyant la première manche de cette finale sur le score de 6-4, ce dernier a laissé ses émotions le rattraper, Djokovic revenant à un set partout. Mais c'est dans les derniers instants du troisième set que le numéro 40 mondial s'est fait remarquer. Alors qu'il venait de perdre son jeu de service et qu'il se retrouvait mené 5 jeux à 4, laissant la possibilité au Serbe de servir pour mener deux manches à une, Kyrgios explose de rage au moment de regagner sa chaise. Il crie en direction du box où se trouve son entraineur ainsi que ses proches, leur reprochant de ne lui adresser des consignes que lorsqu'il est en difficulté, et jamais lorsqu'il mène largement dans un jeu.

Kyrgios s'en prend à une spectatrice

Mais ce n'est pas le seul moment de la partie où Nick Kyrgios a semblé à cran. En effet, alors qu'il s'apprêtait à servir, l'Australien a été gêné par une spectatrice présente dans les tribunes, visiblement quelque peu alcoolisée, et qui se serait montrée véhémente à l'égard du joueur. De quoi énerver encore un peu plus Kyrgios, qui a reçu un avertissement de la part de l'arbitre pour obscénité audible, après avoir prononcé un mot injurieux de vive voix. Quelques instants après, il est allé voir l'arbitre pour lui expliquer la situation à sa manière : « Elle est bourrée d’alcool au premier rang, elle me parle au milieu du jeu… Celle avec la robe, celle qui a l’air d’avoir bu 700 verres » a-t-il déclaré.

La tête froide l'a emporté

Bref, Nick Kyrgios fut incapable de maitriser ses nerfs, une attitude qui contrastait grandement avec le calme olympien de Novak Djokovic, qui n'a pas tremblé pour continuer d'écrire sa légende et marquer encore un peu plus l'histoire du tennis mondial avec ce 21e titre du Grand Chelem remporté ce dimanche. Reste à savoir si Kyrgios arrivera, un jour, à maitriser ses émotions sur un court pour remporter un tournoi du Grand Chelem.